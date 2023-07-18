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«Локомотив» озвучил задачи на сезон

18 Июля 2023 • 18:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

«Локомотив» рассказал о встрече с участием руководителей, футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Мероприятие прошло на клубной базе в Баковке.

В ходе встречи были озвучены задачи «Локомотива» на наступающий сезон: борьба за место в топ-3 чемпионата России и за попадание в финал Кубка России.

Напомним, что в прошлом сезоне Премьер-лиги «Локомотив» занял восьмое место. Команда провалила первую часть того сезона, хотя весной под руководством Михаила Галактионова смотрелась хорошо.

Первый матч нового сезона «Локомотив» проведёт в субботу, 22 июля, - против «Рубина» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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