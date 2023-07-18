​«Спартаку» и «Зениту» предлагали защитника «Саутгемптона»

Защитник «Саутгемптона» Лянко Войнович находится на грани перехода в «Бешикташ». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 26-летнего бразильца с сербскими корнями ранее предлагали «Спартаку» и «Зениту». Оба российских гранда отказались от Лянко из-за слишком высоких запросов футболиста по условиям личного контракта.

В «Саутгемптоне» Лянко Войнович провёл два сезона. За это время он принял участие в 48 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает бразильца в 3,5 миллиона евро.