Турецкий журналист Серджан Дикме подтвердил выход «Бешикташа» из переговоров по полузащитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову.

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — рассказал Дикме, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Бешикташ» и ЦСКА не могут согласовать сумму за выкуп Зайнутдинова, который должен был составить шесть миллионов евро.

Напомним, что Бактиёр выступает за «армейцев» с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 27 матчей в рамках всех состязаний.