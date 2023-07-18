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«Бешикташ» вышел из переговоров по Зайнутдинову слухи

18 Июля 2023 • 18:19 Комментировать

Турецкий журналист Серджан Дикме подтвердил выход «Бешикташа» из переговоров по полузащитнику ЦСКА Бактиёру Зайнутдинову.

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — рассказал Дикме, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Бешикташ» и ЦСКА не могут согласовать сумму за выкуп Зайнутдинова, который должен был составить шесть миллионов евро.

Напомним, что Бактиёр выступает за «армейцев» с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 27 матчей в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2023 Серджан Дикме
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