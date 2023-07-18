Корнеев: «От «Балтики» пока не понятно, чего ожидать»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев порассуждал о клубе, который сыграет в элитном российском дивизионе впервые за 25 лет. А именно о калининградской «Балтике». По мнению эксперта, балтийцы будут играть в атакующий футбол.

«Пока непонятно чего от них ожидать. Понятно, что командой руководит молодой и талантливый тренер, команда комплектуется, автобус ставить, полагаю, Игнашевич не будет, я посмотрел несколько их игр», - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, что первым соперником в сезоне РПЛ у «Балтики» станет «Сочи». Очная встреча между командами в рамках первого тура пройдёт 23 июля на стадионе «Фишт».