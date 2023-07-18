Тренер «Зенита» прокомментировал ситуацию с Венделом

Ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о будущем полузащитника Вендела.

«Всем понятно, что он пока не вернулся, клуб дал разрешение игроку искать новую команду. Не знаю, как ситуация будет развиваться дальше», — заявил помощник Сергея Семака в интервью изданию Sport24. По его словам, вопрос с уходом хавбека решается на уровне руководства «сине-бело-голубых», также отметив, что он не поддерживает связь с Венделом.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Контракт 25-летнего бразильца действует до 2027 года.