​«Тоттенхэм» выдвинул «Спартаку» требование по сумме трансфера Санчеса

«Спартаку» в летнее трансферное окно важно подписать футболиста в центр обороны. «Красно-белые» хотели заполучить Страхинью Эраковича из «Црвены Звезды», но, судя по всему, сделка срывается после того, как в ситуацию вмешался «Зенит».

Как сообщает «Чемпионат», «Спартак» продолжает переговорный процесс по трансферу Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма». Лондонский клуб запросил за трансфер 27-летнего колумбийца 13,3 миллиона евро.

Отмечается, что Санчес просит зарплату в 3 миллиона евро за сезон, и «Спартак», судя по всему, готов согласиться на это.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».