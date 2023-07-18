«Алания» арендует защитника «Краснодара»

Владикавказская «Алания» усилится игроком из клуба РПЛ. Так, команда Первой лиги возьмёт в аренду 20-летнего игрока обороны «Краснодара» Михаила Сухорученко.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, в будущее годичное арендное соглашение не будет включено право выкупа игрока.

В минувшем сезоне защитник провёл лишь один матч за основу «быков» и 22 – за дубль.

Напомним, что «Алания» уже стартовала в новом сезоне Первой лиги. Владикавказский клуб разошёлся миром с новороссийским черноморцем – 1:1. В прошлом сезоне республиканский клуб финишировал в лиге на третьем месте.