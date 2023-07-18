В понедельник «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Марио Фернандесом. 32-летний бразилец заключил трудовой договор на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Незадолго до трансфера в прессе появились слухи о том, что Фернандес имеет проблемы с лишним весом. «Сине-бело-голубые» опубликовали на своём канале в YouTube видео, на котором Марио взвешивается. Вес футболиста составляет 85,25 килограмма.

Стоит сказать, что в период выступлений за ЦСКА Фернандес весил меньше. Открытие источники говорят о том, что Марио весил от 77 до 80 килограммов.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде в первом туре Премьер-лиги.