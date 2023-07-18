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Бышовец признался, что мог повторно возглавить столичное «Динамо» эксклюзив

18 Июля 2023 • 17:38 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что мог во второй раз в карьере возглавить столичное «Динамо». Это могло случиться в 2016 году.

«Да, руководство контактировало со мной, но условия, которые мне предлагали, оставляли много вопросов. Здесь речь идёт не о моих финансовых интересах, а о многих вопросах. В частности, о комплектовании команды», - сказал Бышовец.

Напомним, что первый приход Бышовца в «Динамо» состоялся ещё в советскую эпоху - с 1987 по 1990 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец
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ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
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