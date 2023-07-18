Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что мог во второй раз в карьере возглавить столичное «Динамо». Это могло случиться в 2016 году.

«Да, руководство контактировало со мной, но условия, которые мне предлагали, оставляли много вопросов. Здесь речь идёт не о моих финансовых интересах, а о многих вопросах. В частности, о комплектовании команды», - сказал Бышовец.

Напомним, что первый приход Бышовца в «Динамо» состоялся ещё в советскую эпоху - с 1987 по 1990 год.