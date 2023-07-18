Бояринцев: «Павлюченко сможет до 50 лет в Медиалиге играть»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев порассуждал о том, сколько ещё будет выступать в Медиалиге бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

«Роман держит себя в форме, он и во Второй лиге недавно ещё выступал, я в этом время в «Родине» тренером был. И тогда он против нас на поле вышел. Полагаю, лет до 50 может спокойно в Медиалиге выступать, так как за своей формой следит», - цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году, последним его клубом было ногинское «Знамя». На данный момент экс-форварду «Спартака» 41 год, он выходил на поле в матчах Медиалиги за клуб «Fight Nights».