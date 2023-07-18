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​«Спартак» ожидает на матче с «Нефтчи» 20 тысяч зрителей

18 Июля 2023 • 17:14 Комментировать

Во вторник «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Несмотря на плохую погоду, «красно-белые» ожидают увидеть на трибунах примерно 20 тысяч болельщиков.

«Ожидаем на матче около 20 тысяч человек. Надеемся, стихия не помешает», - сказали сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Нефтчи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Первую официальную игру в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга» на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нефтчи
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