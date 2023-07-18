Известна сумма, которую «Динамо» заплатит «Пачуке» за Чавеса

Стала известна сумма, которую московское «Динамо» заплатит мексиканской «Пачуке» за центрального полузащитника национальной сборной Мексики Луиса Чавеса.

По информации «Спорт-Экспресса», стороны договорились на сумму в 6,5 млн евро, при стоимости игрока в 8 млн по оценке авторитетного портала Transfermarkt. Для полноценного перехода мексиканца в новый клуб осталось уладить последние формальности сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Чавес и «Динамо» уже согласовали будущий контракт мексиканца.