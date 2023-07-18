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Полузащитник «Крыльев» Рахманович может перебраться в другой клуб

18 Июля 2023 • 16:58 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
22.07 20:00

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович может стать игроком другого клуба Российской премьер-лиги. О вероятности такого события доложил его агент Младен Ратковица.

«После одного сезона в Самаре ищем для него варианты, активно общаемся с «Крыльями», а также с ещё несколькими клубами из России. Пока большего сказать не могу. Посмотрим, как будет лучше для всех», - цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, карьера 29-летнего боснийца продолжается в самарском клубе с осени 2022 года. В прошедшем сезоне в активе легионера 34 матча, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Младен Ратковица Амар Рахманович
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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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