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​Агент Карраскаля высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

18 Июля 2023 • 16:55 Комментировать

Хорхе Карраскаль действительно может покинуть ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал Родриго Лопес – агент 25-летнего колумбийского футболиста.

«Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведём переговоры с несколькими клубами. Это всё, что я могу сказать на данный момент», - сказал Лопес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее появилась информация о том, что переговоры по трансферу Карраскаля ведёт «Динамо». Также сообщалось, что колумбийский полузащитник находится на радарах «Зенита» и «Краснодара».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хорхе Карраскаля в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль трансферы футбола - лето 2023 Родриго Лопес
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