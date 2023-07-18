​Агент Карраскаля высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Хорхе Карраскаль действительно может покинуть ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал Родриго Лопес – агент 25-летнего колумбийского футболиста.

«Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведём переговоры с несколькими клубами. Это всё, что я могу сказать на данный момент», - сказал Лопес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее появилась информация о том, что переговоры по трансферу Карраскаля ведёт «Динамо». Также сообщалось, что колумбийский полузащитник находится на радарах «Зенита» и «Краснодара».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хорхе Карраскаля в 7 миллионов евро.