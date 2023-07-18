Шалимов полагает, что Караваев сильнее Марио Фернандеса

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что новый конкурент Вячеслава Караваева в питерском «Зените» в лице Марио Фернандеса слабее россиянина.

«Караваев выносливый, злой, в хорошем футбольном возрасте, в обороне он сильнее. Ещё неизвестно, остались ли у Марио те качества, по которым мы его помним, а именно рывки, умение обострить игру», - рассуждает Шалимов для «РБ Спорт».

Напомним, что и 28-летний Караваев, и 33-летний Фернандес являются игроками правого фланга обороны, поэтому в «Зените» им придётся стать прямыми конкурентами по позиции.

Фернандес официально стал игроком «Зенита» вчера, 17 июля, подписав контракт с клубом по схеме «1+1».