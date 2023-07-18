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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Махмудов не видит в России конкурентов «Зениту»

18 Июля 2023 • 16:38 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Один из лидеров бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов считает, что у питерского «Зенита» нет конкурентов в России. Напомним, что его команда играла против питерцев на недавнем товарищеском Кубке PARI Премьер, что проходил в Санкт-Петербурге.

«Что касается РПЛ, в ней «Зенит» сейчас вне конкуренции и пока это остаётся так. Сейчас у «Зенита» хорошая команда, есть сильные футболисты. Полагаю, если они вернутся в еврокубки, они это докажут», - цитирует Махмудова «Матч ТВ».

Чемпион России последних пяти сезонов проведёт первый матч грядущего сезона в Премьер-лиге против нижегородского «Пари НН». Игра намечена на 22 июля, это суббота.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эмин Махмудов
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