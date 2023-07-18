Олич: «Не считаю переход Марио Фернандеса в «Зенит» предательством»

Бывший форвард сборной Хорватии и столичного ЦСКА Ивица Олич заявил, что не считает переход экс-армейца Марио Фернандеса в питерский «Зенит» предательским поступком по отношению к бывшему клубу.

«Марио не перешел напрямую из ЦСКА в «Зенит», за это время он поиграл в Бразилии, теперь нашёл новую мотивацию и хочет еще показать себя и выиграть с «Зенитом» все, что можно», - рассуждает Олич для «Спорт-Экспресса», добавив, что в ЦСКА Фернандес отдавал всего себя на поле.

Напомним, Фернандес официально стал игроком питерцев на текущей неделе. Он подписал с клубом однолетний контракт с возможностью продления ещё на такой же срок.

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