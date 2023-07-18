Олич: «Я бы не закупался иностранцами, как это делают в «Зените», а развивал бы своих футболистов»

Бывший нападающий и главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о трансферной политике «Зенита».

По мнению хорватского специалиста, в условиях отстранения российских клубов от еврокубков «Зениту» следует развивать собственных воспитанников, а не приглашать иностранцев.

«В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в «Зените», а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной», — цитирует Олича Metaratings.

Напомним, что сейчас за «Зенит» выступают девять бразильских футболистов и два колумбийца. Кроме того, как сообщалось ранее, петербуржцы проявляют интерес к сербскому защитнику «Црвены Звезды» Страхинье Эраковичу.