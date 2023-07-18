​Лапочкин назвал двух игроков, с которыми в РПЛ было сложнее всего

Известный в прошлом российский арбитр Сергей Лапочкин ответил на вопрос о футболистах, с которыми было сложнее всего на футбольном поле.

«Первый – это Вернблум, понятно. С ним всегда было тяжело. И очень тяжёлым был Олег Иванов. Во всех смыслах очень тяжело с ним было. Хотя когда я судил последний год, он намного спокойнее стал, с ним даже было приятно пообщаться. За пределами поля он адекватный, а на поле он дьявол, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот это топ-2, которые сразу приходят на ум», - сказал Лапочкин в программе «СБГ ШОУ» на YouTube.

Матчи первого тура нового чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.