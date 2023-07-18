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​Лапочкин: «Тедеско всё время прыгал, как зайчик-побегайчик»

18 Июля 2023 • 15:48 Комментировать

Бывший российский арбитр Сергей Лапочкин высказался о поведении тренеров во время матчей.

«Мне нравилось поведение Сёмина и Газзаева, потому что они понятны. Они говорят всё, что думают, не стесняясь ни в словах, ни в выражениях. Понятно, что они от тебя хотят, и чем они недовольны.

Тяжёлым был Тедеско. Он всё время прыгал, как зайчик-побегайчик, я его даже выгонял в какой-то игре, по-моему, с «Локомотивом» они играли. После этого я на полиграф поехал (смеётся). Наверное, он нажаловался. Тяжело с такими. Но, с другой стороны, они тоже понимают тебя», - сказал Лапочкин в программе на канале «СБГ ШОУ» в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Лапочкин Доменико Тедеско
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