Семшов — о возможном переходе Карраскаля в «Динамо»: «Для обоймы нет смысла брать такого футболиста»

Наставник «Чайки» Игорь Семшов высказался о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Нужен ли «Динамо» Карраскаль? Если Хорхе рассматривают как игрока основного состава, тогда его купят. Для обоймы нет смысла брать такого футболиста», — заявил Семшов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Динамо» не торопится подписывать новых футболистов, потому что им удалось сохранить основных игроков, сейчас клубу необходимы точечные усиления состава.

Ранее появилась информация, что, помимо «Динамо», в услугах 25-летнего колумбийца заинтересован «Зенит». Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 7 млн евро.

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