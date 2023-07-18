Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что «Зенит» перехватил у «красно-белых» защитника Страхиню Эраковича.

- В СМИ появилась информация, что «Зенит» перехватил у «Спартака» защитника «Црвены Звезды» Эраковича, хотя трансфер был уже почти осуществлен. Как вы относитесь к этой ситуации?

- Пока это только информация. Если бы была такая ситуация, что игрок договорился со «Спартаком», и вдруг «Зенит» перебил этот трансфер, это одно. А тут мы пока ничего не знаем. Как и по Фернандесу. В ситуации с Марио говорят одно, пишут другое, игрок заявляет третье. Я не стал бы трогать эту ситуацию. Но вообще я за то, чтобы соблюдалась корпоративная этика. Если какой-то клуб заявляет, что работает по какому-то игроку и уже согласовал все условия, некорректно встревать. Вот как только что-то не срастется и от футболиста откажутся, тогда пусть другой клуб начинает работать. Это было бы правильным решением.

- Вы упомянули Фернандеса. У вас нет представления, как совершалась эта сделка?

- Сначала говорили одно, потом другое, теперь пишут, что кто-то не выполнил условия. Если известны условия и клуб способен дать такие деньги – это одно дело. А тут сложно понять, потому что я не знаю нюансов. Если клубы договорились о профессиональной этике, то так и должно быть.

- Эраковича сравнивают с Нестой, то есть потенциал у него хороший. Он способен заиграть в «Зените» в 22 года?

- Я не знаю этого футболиста. Раз его берут, то, видимо, для игры в основе. У «Зенита» есть необходимость усиливать линию обороны. Нужен фундамент.

- Вы считаете, что у «Зенита» проблемы с обороной?

- Уровень такой команды требует усиления обороны. Ушел Ловрен, который был большим мастером, и сегодня оборона выглядит слабее.

- С учетом прихода в команду защитника Марио Фернандеса, получается, что пока покупки делаются только в линию обороны. Как это прокомментируете?

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- В атаке футболистов достаточно. Хотя нужен бы еще один форвард, который будет забивать.

- Кажется, что и в обороне у питерцев достаточно футболистов.

- Я за то, чтобы усиливаться качественно, а не количественно. Если Эракович сильнее имеющихся центральных защитников, наверное, решение по нему принято правильное. А если он будет в запасе, зачем его везти в Россию из Европы? Чтобы он у нас учился играть?

- Мы и наблюдаем у «Зенита» трансферы для конкуренции: Коваленко, Фернандес и Эракович не выглядят игроками основного состава.

- Коваленко с российским паспортом. У него большой потенциал. Это талантливый футболист. Там решат, что с ним делать. А если не распорядятся судьбой этого игрока так, чтобы он выходил на поле, это будет удар по имиджу клуба. Можно ведь отдать футболиста в аренду, чтобы дать ему возможность играть. Главное, что в команде есть материал и человек, который в будущем может показывать хороший футбол.

- Информационный фон вокруг «Зенита» сейчас не очень хороший. Это может помешать команде удачно стартовать?

- В перспективе это может сказаться, а сейчас это не влияет на стартовые позиции. Играть будут только те, кто готов. А вот на длинной дистанции ребята могут выказывать недовольство, если их посадят на лавку. Это может сказаться на результатах.

Елена Григорьевская