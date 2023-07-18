​Лапочкин ответил на вопрос, существует ли судейский заговор против «Спартака»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Лапочкин ответил на вопрос, существует ли в российском футболе судейский заговор против «Спартака».

«Ни против кого не существует никакого заговора – ни против «Спартака», ни против ЦСКА, ни против «Зенита». И даже нет заговора – в это сложно поверить – против «Краснодара». Никакого [заговора]…» - сказал Лапочкин в программе на канале «СБГ ШОУ» в YouTube.

Матчи первого тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля включительно. Титул Премьер-лиги будет защищать «Зенит», который становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов.