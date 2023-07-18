Кузнецов: «Кто не давал ЦСКА заплатить деньги за Фернандеса?»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о переходе экс-защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

Специалист отметил, что ЦСКА имел возможность вернуть Фернандеса, однако клуб решил не платить деньги за футболиста, защищавшего цвета «армейцев» на протяжении 10 лет.

«Руководители клуба сами виноваты. Кто им не давал заплатить деньги за Марио? Да, за сборную России он играл. Молодец! А русский он за десять лет выучил? Это неуважение к нашей стране! Вот и всё», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В составе «армейцев» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.