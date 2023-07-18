Канчельскис — о возможном переходе Эраковича в «Зенит»: «Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может перехватить 22-летнего серба у «Спартака», который также заинтересован в Эраковиче.

По мнению Канчельскиса, интерес «Зенита» к Эраковичу обусловлен желанием помешать прямому конкуренту по чемпионату России усилить свой состав.

«Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак». В своё время у нас так делали многие клубы. Например, «Пахтакор» ослаблял конкурентов. Забирали всех молодых футболистов, потом они уходили в аренду или ещё куда-то», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

В прошедшем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 47 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 9 миллионов евро.