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Канчельскис — о возможном переходе Эраковича в «Зенит»: «Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак»

18 Июля 2023 • 15:25 Комментировать (1)
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может перехватить 22-летнего серба у «Спартака», который также заинтересован в Эраковиче.

По мнению Канчельскиса, интерес «Зенита» к Эраковичу обусловлен желанием помешать прямому конкуренту по чемпионату России усилить свой состав.

«Это делается, чтобы не дать усилить «Спартак». В своё время у нас так делали многие клубы. Например, «Пахтакор» ослаблял конкурентов. Забирали всех молодых футболистов, потом они уходили в аренду или ещё куда-то», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

В прошедшем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 47 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Црвена Звезда Андрей Канчельскис Страхинья Эракович
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Комментарии (1)
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TEREX
18 Июля 2023 в 15:35
андрюха..ни смишы маи сандали..)) энта делаица для таво чёбы заработать маленька денех в будущим..)) плювать ане хатели на мисных канкурентаф..))
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