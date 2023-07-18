Рианчо признался, что не считает «Спартак» конкурентом «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о том, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в новом розыгрыше РПЛ.

«Сложно сказать сейчас, как сложится новый сезон в РПЛ. Не могу назвать сейчас основного конкурента «Зенита». «Спартак»? Думаю, «Спартаку» снова будет с ними нелегко», — цитирует Рианчо портал «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали Российской премьер-лиги. «Спартак» оказался третьим, отстав от команды Сергея Семака на 16 зачетных баллов.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Зенит» будет гостить у «Пари НН», а «Спартаку» будет противостоять «Оренбург».

Добавим, первая очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 20 августа в рамках пятого тура РПЛ.