Олич: Думаю, что Сперцян может перейти из «Краснодара» в «Манчестер Сити» или «Реал»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Возможен ли его переход из «Краснодара» в «Манчестер Сити» или «Реал»? Я думаю, что да. Сперцян уже опытный и качественный игрок. Я считаю, что может он перейти в топ-клубы», — приводит слова Олича Metaratings.

Ранее появилась информация, что Сперцян готовится к сезону с «Краснодаром». Сообщалось, что хавбек начнет новый чемпионат в стане «быков», но может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, если кубанский клуб получит выгодное предложение.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость армянского футболиста в 12 млн евро.