Агент Сутормина сообщил, что футболист «Зенита» может перейти в иностранный клуб

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Сутормин может войти в сделку по возможному переходу игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Зенит».

По словам Клюева, интерес к 29-летнему футболисту также проявляют зарубежные клубы.

«Помимо ЦСКА есть клубы в РПЛ, заинтересованные в Сутормине. Первая или вторая восьмёрка? Тут уже без комментариев. Чуть позже можно будет об этом говорить. У Алексея есть и иностранные варианты», — приводит слова Клюева Metaratings.

В минувшем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,8 миллиона евро.