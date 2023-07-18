Лунёв — о тренировках со второй командой «Зенита»: Я не возвращаюсь в Санкт-Петербург

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, что тренируется со второй командой «сине-бело-голубых».

«Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь про возвращение в «Зенит» не идет», — приводит слова Лунёва Sport24.

Голкипер признался, что хотел бы продолжить свою карьеру за рубежом, но не стал исключать возможного перехода в российский клуб.

Ранее сообщалось, что 31-летний Лунёв отказался от контракта с «Балтикой». Последним клубом футболиста был немецкий «Байер», в котором он последние два года выполнял функции второго вратаря.

По словам агента Лунёва, у него есть много предложений из Турции, Ирана и Саудовской Аравии, но приоритетным вариантом является Европа.