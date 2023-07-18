Бразильский журналист: «Клаудиньо, как и Вендел, не пожалеет усилий, чтобы оказаться во «Фламенго»

Бразильский журналист Йонас Стельманн поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго».

Журналист отметил, что Клаудиньо, как и его одноклубник Вендел, очень хочет присоединиться к «Фламенго», поэтому он не пожалеет усилий для того, чтобы переход состоялся.

«В последний раз мне сообщили, что «Фламенго» сделал мощное предложение «Зениту», но клуб ещё на него не отреагировал. Клаудиньо, как и Вендел, не пожалеет усилий, чтобы оказаться во «Фламенго». Они хотят играть за эту команду», — написал журналист в своей социальной сети.

Ранее спортивный директор «Фламенго» Бруно Шпиндель сообщил о том, что переговоры с «Зенитом» по переходу Клаудиньо продвигаются сложно.

В минувшем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 20 миллионов евро.