Атакующий полузащитник Даниил Лесовой может уйти из «Динамо» в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «бело-голубые» сейчас ищут варианты по трансферу для 25-летнего игрока. Отмечается, что приоритетным вариантом является Европа, ведь на российском рынке мало кто может удовлетворить финансовые запросы Лесового.

За «Динамо» Даниил Лесовой провёл 59 официальных матчей. В них футболист забил пять голов и отдал десять голевых передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Лесового в 2 миллиона евро.