​Интерес «Динамо» к Карраскалю не такой серьёзный

В прессе появилась информация о том, что атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Динамо». При этом интерес «бело-голубых» к 25-летнему колумбийцу не такой серьёзный, как может показаться. Об этом пишет журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс».

«По моим данным, в информации по Карраскалю и «Динамо» пока больше желания ЦСКА избавиться от токсичного актива, чем реального интереса «бело-голубых», - пишет Алексеев.

Журналист отмечает, что подписать Карраскаля предлагают многим клубам, но все понимают, что колумбиец не просто так не является игроком основы ЦСКА, а из-за невыполнения требований тренера Владимира Федотова.

25-летний Хорхе Карраскаль оценивается порталом transfermarkt в 7 миллионов евро.