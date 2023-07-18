В «Сочи» рассказали о задачах команды в новом сезоне РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о задачах команды на новый сезон чемпионата России.

«Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Топ-8? Хотим постараться финишировать повыше. Мы были серебряными призерами, поэтому хотим быть наверху», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

На вопрос о кредите доверия к новому главному тренеру команды Дмитрию Хохлову функционер ответил, что клубы не назначают тренеров, которым не доверяют.

В прошлом сезоне «Сочи» завершил сезон на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 30 играх.

Новый сезон «Сочи» откроет для себя домашним матчем против «Балтики». Встреча первого тура РПЛ состоится 23 июля и начнется в 20:00 по мск.