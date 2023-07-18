Балахнин: «Ростову» Норманн бы точно пригодился»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин выразил мнение, что норвежский полузащитник Матиас Норманн, находящийся сейчас в аренде в «Динамо», способен помочь команде Валерия Карпина в предстоящем сезоне.

«Ростову» он бы точно пригодился. Другой вопрос в том, что он будет играть на месте Глебова. Куда его девать? Тогда стоит поменять что-то в тактике. Норманн может сыграть выше, но там он не так эффективен», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Норманн провёл за «Динамо» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Соглашение футболиста с «бело-голубыми» рассчитано до конца августа.

Свой первый матч в новом сезоне «Ростов» проведёт 23 июля против «Факела». Начало — в 20:00 по московскому времени.