Слуцкий или Мостовой: Булыкин выбрал тренера для своей команды

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы выбрал главным тренером для своей команды: Леонида Слуцкого или Александра Мостового.

«Возьму Мостового. Он молодой специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Нам будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», - передает слова Дмитрия RT.

Напомним, что за плечами Слуцкого работа в московском ЦСКА, казанском «Рубине», английском «Халл Сити» и других командах.

Мостовой пока не имеет опыта работы наставником профессионального клуба. В этом месяце стало известно, что Александр начал обучение на лицензию тренера.