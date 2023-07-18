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Слуцкий или Мостовой: Булыкин выбрал тренера для своей команды

18 Июля 2023 • 14:05 Комментировать

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы выбрал главным тренером для своей команды: Леонида Слуцкого или Александра Мостового.

«Возьму Мостового. Он молодой специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Нам будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», - передает слова Дмитрия RT.

Напомним, что за плечами Слуцкого работа в московском ЦСКА, казанском «Рубине», английском «Халл Сити» и других командах.

Мостовой пока не имеет опыта работы наставником профессионального клуба. В этом месяце стало известно, что Александр начал обучение на лицензию тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Дмитрий Булыкин Александр Мостовой
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