Олич: Я порекомендую Тикнизяна клубу Бундеслиги

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич поделился комментарием о бывшем защитнике «армейцев» Наире Тикнизяне. На данный момент армянский игрок выступает за «Локомотив».

«Я сразу увидел в нем потенциал. Но ему важно прибавить в понимании тактических моментов. Качества у него есть: скорость, хорошая левая нога», — цитирует Олича Metaratings.

По словам хорвата, главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач является его другом, и Олич отметил, что может поспособствовать переезду Тикнизяна в немецкий чемпионат.

Трудовой договор защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два с половиной миллиона евро.