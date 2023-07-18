Во «Фламенго» сообщили, что переговоры с «Зенитом» по Клаудиньо проходят сложно

Спортивный директор «Фламенго» Бруно Шпиндель рассказал о переговорах с «Зенитом» по возможному переходу в бразильский клуб полузащитника Клаудиньо.

По словам Шпинделя, переговоры продвигаются сложно, однако «Фламенго» сделает всё возможное для подписания Клаудиньо.

«Что касается поездки в Санкт-Петербург, то пока ничего не планируется. Переговоры продолжаются. Переговоры очень тяжёлые», — цитирует спортивного директора Trivela.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Фламенго» уже согласовали сумму трансфера 26-летнего игрока.

Напомним, Клаудиньо защищает цвета «Зенита» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Клаудиньо в 20 миллионов евро.