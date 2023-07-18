Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную политику донского клуба.

- Чего вы ждёте от стартующего сезона РПЛ?

- Борьба за первые места будет нешуточной. Все команды усиливаются, набирают новых игроков. Наверное, «Динамо» будет лучше играть, «Краснодар» может подняться выше в турнирной таблице. Они вполне могут выстрелить, так что «Ростову» надо улучшать свою игру.

- Вам не кажется, что клуб недостаточно усилился хотя бы для повторения прошлогоднего результата?

- Сложно сказать. Недавно же взяли иранца, он вроде неплохо выступал за сборную. В любом случае, сборная - это одно, а клуб - это другое. Пока непонятно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. Я бы не сказал, что коллектив по ходу летнего окна усилился.

- Вы думаете клубу по силам повторить прошлогодний результат?

- Конечно, по силам. Я не думаю, что конкуренты сильно вырастут по сравнению с прошлым сезоном, плюс тут многое зависит от самого «Ростова». Карпин может мобилизовать свой внутренний ресурс, но и усиление команде точно необходимо для борьбы за лидирующие места.