​«Зениту» интересен футболист ЦСКА

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА до конца трансферного лета. Сообщалось, что переговоры по трансферу 25-летнего футболиста ведёт «Динамо». В то же время телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о том, что интерес к Карраскалю проявляют ещё два российских клуба.

По данным источника, контакты по Карраскалю ведёт «Зенит». Войти в потенциальную сделку между клубами может Алексей Сутормин. Однако такой вариант возможен при отъезде из Санкт-Петербурга Клаудиньо.

Также интерес к Карраскалю проявляет «Краснодар».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хорхе Карраскаля в 7 миллионов евро.