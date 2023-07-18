​Карраскаль может сменить ЦСКА на другой клуб из Москвы

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», переговоры по трансферу 25-летнего колумбийца ведёт «Динамо».

По данным источника, вариант с подписанием Карраскаля одобрил новый тренер «Динамо» Марцел Личка, который умеет хорошо работать с южноамериканскими футболистами.

Отмечается, что ЦСКА может хорошо заработать на Карраскале, избавившись от игрока, который не подходит тренеру команды Владимиру Федотову.

Хорхе Карраскаль оценивается порталом transfermarkt в 7 миллионов евро. За ЦСКА колумбиец провёл 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач.