«Зенит» может обменять Вендела на 20-летнего бразильца

«Зенит» может обменять полузащитника Вендела в «Палмейрас» на 20-летнего нападающего Кевина. Об этом сообщает Nosso Palestra.

По информации источника, петербургский клуб может получить Кевина в качестве части компенсации за Вендела. Отмечается, что молодой футболист пока не проинформирован о возможном переезде в Россию.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» не готов платить за Вендела 25 миллионов евро, которые просит «Зенит».

На взрослом уровне Кевин успел провести за «Палмейрас» два матча и отметиться одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 1 миллион евро.