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«Зенит» может обменять Вендела на 20-летнего бразильца

18 Июля 2023 • 13:27 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

«Зенит» может обменять полузащитника Вендела в «Палмейрас» на 20-летнего нападающего Кевина. Об этом сообщает Nosso Palestra.

По информации источника, петербургский клуб может получить Кевина в качестве части компенсации за Вендела. Отмечается, что молодой футболист пока не проинформирован о возможном переезде в Россию.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» не готов платить за Вендела 25 миллионов евро, которые просит «Зенит».

На взрослом уровне Кевин успел провести за «Палмейрас» два матча и отметиться одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 1 миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Палмейрас трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел Кевин
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