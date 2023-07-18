Шунин: «Личка очень располагает к себе»

Голкипер и лидер столичного «Динамо» Антон Шунин рассказал о нюансах работы нового главного тренера команды – чешского специалиста Марцела Лички. Он, напомним, возглавил динамовцев в минувшем июне.

«Его двери всегда открыты для футболистов. Он хочет, чтобы мы приезжали на завтрак и общались все вместе. Тренер просит нас не сидеть в телефонах, а больше разговаривать, узнавать друг у друга, у кого какое настроение. Всё это должно нам помочь. Личка располагает к себе как человек и так бывает не всегда», - цитирует Шунина пресс-служба «Динамо».

Голкипер добавил, что помимо этого, Личка знает как минимум четыре иностранных языка и это помогает ему в общении с футболистами.

Напомним, что в первом матче нового сезона динамовцы встретятся дома с «Краснодаром». Игра намечена на 21 июля, это грядущая пятница.