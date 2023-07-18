Хаджи: «Зенит» посадит Эраковича на лавку, как Бакаева»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на информацию о потенциальном переходе защитника Страхиньи Эраковича в петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» опередили «красно-белых» в споре за сербского футболиста.

«Так поступает не только «Зенит». Многие команды в Европе так делают. Зачем им усиливать «Спартак»? Они купят этого игрока и посадят на лавку, как Бакаева», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Трансферная стоимость Эраковича оценивается в девять миллионов евро. Его контракт с белградской «Црвеной Звездой» рассчитан до середины 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Сербии защитник провел 26 матчей, в которых сделал ассист и получил три желтые карточки.