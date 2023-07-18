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​Газизов назвал Федуна «красавчиком»

18 Июля 2023 • 13:22 Комментировать

Футбольный функционер Шамиль Газизов ответил на вопрос, как бы он одним словом описал Леонида Федуна. Ранее Федун был владельцем «Спартака», где Газизов в 2020 году на протяжении пяти месяцев занимал пост генерального директора.

«Красавчик», - так ответил на вопрос Газизов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что после ухода с должности гендиректора «Спартака» Газизов принялся разбираться с клубом в судах. Функционер считает, что «красно-белые» должны выплатить ему деньги.

В настоящий момент Шамиль Газизов трудится в махачкалинском «Динамо», которое выступает во втором по рангу дивизионе России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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