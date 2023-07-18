Газизов высказался о разногласиях со «Спартаком»

Шамиль Газизов, который в 2020 году на протяжении пяти месяцев работал на должности генерального директора «Спартака», высказался о разногласиях с московским клубом.

Как известно, после ухода из «Спартака» Газизов принялся разбираться с клубом в судах. Функционер подал уже ряд исков, разбирательства продолжаются.

«Есть наши с тобой трудовые отношения. Ты договариваешься, что они заканчиваются, мы пожали руки, подписали документ, в котором чётко написаны условия. А потом тебе говорят: «А, сука, мы неправильно одну точку написали». И это всё меняет. Дурак я, что не увидел эту точку? Да, дурак», - сказал Газизов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам Газизова, в «Спартаке» считают, что клуб ему ничего не должен.

Отметим, что в настоящий момент Шамиль Газизов работает в «Динамо» из Махачкалы. Команда выступает в Первой лиге.

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