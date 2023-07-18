Петржела: «Зенит» не делает ничего неправильного»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал последние трансферные новости из стана своего бывшего клуба. Он уверен, что говорить о некоем некорректном поведении питерского клуба по отношению к конкурентам, у которых он перехватывает игроков, лишено смысла. По словам Петржелы, так работает рынок и «Зенит», дескать, не делает ничего противозаконного.

- «Зенит» подписал Фернандеса и перехватил Эраковича у «Спартака»? Здесь нет ничего удивительного и неправильного. «Зенит» не делает ничего противозаконного, так работает футбольный рынок — клуб просто пользуется своими возможностями и проделывает необходимую работу, - цитирует слова Петржелы РБ Спорт.

Напомним, что российский чемпионат РПЛ начнется уже в конце текущей недели.