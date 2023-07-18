Булыкин назвал три причины гегемонии «Зенита» в РПЛ

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин раскрыл секрет гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Все вместе взятое: в мастерстве иностранцев, солидном бюджете и работе Семака. Семак отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке», - передает слова Дмитрия RT.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «сине-бело-голубые» пять раз подряд выигрывали чемпионат России. В минувший уик-энд петербургская команда завоевала очередной трофей, победив в Суперкубке страны столичный ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).