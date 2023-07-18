Игрок «Зенита» Вендел выбрал новый клуб

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел хочет вернуться на родину. 25-летний игрок не скрывает желания перебраться во «Фламенго», рапортует портал Goal.com.

Источник отмечает, что полузащитник был близок к трансферу в бразильский клуб летом прошлого года, однако в конечном счете сделал выбор в пользу «сине-бело-голубых». В связи с этим у руководства «Фламенго» есть сомнения в целесообразности подписания Вендела этим летом.

Бразилец связан контрактными обязательствами с «Зенитом» до середины 2027 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Вендел провел 25 поединков, забил восемь мячей и сделал три ассиста.