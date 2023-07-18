Булыкин объяснил, за что уважает владельца «Краснодара» Галицкого

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

«Я сильно зауважал его, когда он выстроил инфраструктуру «южан» и обозначил целью сформировать состав команды из собственных воспитанников», - приводит слова Дмитрия RT.

Булыкин также считает, что было ошибочно приглашать в клуб легионеров. По его мнению, «быкам» нужно придерживаться изначальной концепции и делать ставку на свою молодежь.

«Краснодар» основан в 2008 году. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице.