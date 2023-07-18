Гурам Аджоев-старший рассказал, что помешало «Арсеналу» вернуться в РПЛ

Экс-руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал главную причину, почему «оружейникам» не удалось вернуться в Премьер-лигу после вылета в Первую лигу по итогам позапрошлого сезона.

«Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются», - делится Аджоев с «Матч ТВ», поставив в пример казанский «Рубин» как клуб, у которого всё в порядке с финансированием и вернуться обратно ему не составило большого труда.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Арсенал» занял лишь 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.